"Nur noch fünf Zahlen und den Namen der Agentur brauchen unsere Kunden, wenn es darum geht, auf dem Postweg mit uns zu kommunizieren", erklärt Horst Oelschläger, Geschäftsführer der Arbeitsagentur.

Eine Angabe der Straße ist nicht erforderlich - egal welches Schriftstück der Kunde schickt, immer lautet die Anschrift:

Agentur für Arbeit Heidelberg 69108 Heidelberg

Wichtig: Diese Anschrift ist auch richtig für all diejenigen, die im Bezirk einer der Geschäftsstellen (Eberbach, Sinsheim, Schwetzingen, Weinheim, Wiesloch) wohnen.

Der Vorteil: Die mit dieser Postleitzahl versehenen Sendungen der Kunden werden direkt an Scanzentren geleitet, dort datenschutzkonform digitalisiert und direkt per Datenleitung an die zuständigen Teams der Arbeitsagentur gesendet. Damit kommen die Schreiben schneller an die richtige Stelle und können so auch schneller bearbeitet werden.

Die von der Bundesagentur für Arbeit (BA) eingeführte elektronische Akte macht dies möglich. Mit diesem Einsatz effektiv gesteuerter Postströme, moderner Informationstechnologie und vereinfachter Geschäftsprozesse hat die BA eine Vorreiterrolle innerhalb der Bundesverwaltung eingenom-men.

"Wer beim Schriftverkehr trotzdem weiter die Besucheradresse nutzt oder die Unterlagen persönlich abgibt, verschenkt Zeit. Denn die Sendungen landen dann nicht direkt im zuständigen Team, sondern müssen zur Digitalisierung geschickt werden, um danach in den Geschäftsprozess und damit zur Bearbeitung zu gelangen. Deshalb lohnt es sich immer, die Unterlagen an die neue Postleitzahl zu adressieren", betont Oelschläger.