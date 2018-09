Am Mittwoch, 15. Oktober, bietet das Hochschulteam den nächsten individuellen Bewerbungsunterlagen-Check für Studierende und Absolventen an.



Sind Sie unsicher, ob die Bewerbungsunterlagen wirklich "passen"? Sind die Unterlagen aussagekräftig und interessant genug, so dass man Sie kennenlernen will? Holen sie sich fachkundigen Rat!



Beraterinnen und Berater des Hochschulteams der Arbeitsagentur Heidelberg nehmen sich Zeit um die Unterlagen in einem Gespräch kritisch durchzusehen. Es gibt dann Rückmeldungen dazu - was gut ist, aber auch Tipps und Anregungen, was bei Formulierung und Gestaltung überdacht oder optimiert werden könnte. Selbstverständlich bleibt auch Raum für sonstige Fragen rund um das Thema Bewerbung.



Eine Anmeldung per Mail ist erforderlich und ab sofort möglich:

Heidelberg.Hochschulteam@arbeitsagentur.de



Sie bekommen daraufhin Ort und Zeit für den individuellen Termin genannt.

Wo? Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69/71



Die weiteren Veranstaltungen und Termine des Hochschulteams, bei denen Themen und Fragestellungen rund um den Berufseinstieg aufgegriffen werden, sind im Internet auf den Seiten der Agentur für Arbeit Heidelberg zu finden.

www.arbeitsagentur.de/heidelberg



Die Infobroschüre mit der Zusammenstellung aller Veranstaltungen liegt in Kürze bei den Fakultäten aus und kann dann auch beim Hochschulteam direkt bezogen werden.

Auf der Website des Hochschulteams ist sie bereits als PDF abzurufen:

www.arbeitsagentur.de/heidelberg >Bürgerinnen und Bürger >Akademiker