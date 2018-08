Die meisten Studierenden finanzieren ihr Studium mit Hilfe der Eltern, jobben nebenbei oder erhalten BAföG, wie die 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) zeigt. Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten, um die Finanzen während der Jahre an der Hochschule aufzubessern: Wer sich etwa gesellschaftlich engagiert, sehr gute Noten vorweisen kann oder ein besonderes Interesse verfolgt, kann sich für ein Stipendium bewerben. Neben einer finanziellen Unterstützung, etwa in Form von Büchergeld, bieten Stipendien auch die Gelegenheit, Seminare und Workshops zu besuchen und dort interessante Kontakte zu knüpfen.

Die Chancen, an ein staatlich gefördertes Stipendium zu kommen, stehen heute besser denn je, denn: Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sind die Mittel der Begabtenförderung in Deutschland in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Die Zahl der aus Bundesmitteln vergebenen Stipendien für Studierende hat sich von 2005 bis heute verdreifacht – von 13.415 auf rund 40.500. Auch wenn die Chancen auf ein Sti-pendium gut sind – kann ich mich auch ohne Bestnoten bewerben? Welches Stipendium passt zu mir und welche Auswahlverfahren können auf mich zukommen?

Antworten auf diese und ähnliche Fragen gibt der nächste abi>> Chat, der am 18. Dezember von 16 bis 17.30 Uhr stattfindet. Neben Berufsberatern der Agenturen für Arbeit stellt sich Katharina Semmler von der Studienstiftung des deutschen Volkes den Fragen der User.

Um beim Chat dabei zu sein, loggen sich Interessierte ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne vorab an die abi>> Redaktion richten (abi-redaktion@willmycc.de) und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat online im abi>> Portal veröffentlicht wird.

Mit dem Portal www.abi.de und dem begleitenden Magazin "abi>> dein Weg in Studium und Beruf" informiert die Bundesagentur für Arbeit Schüle-rinnen und Schüler zu Fragen der Studienwahl und Berufsentscheidung, zu Chancen auf dem Arbeitsmarkt und über Trends in der Berufswelt.

In regelmäßigen Abständen werden im abi>> Portal Chats veranstaltet und jeweils rechtzeitig in Magazin, Portal und Newsletter angekündigt.