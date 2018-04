Sich für den Umweltschutz einsetzen, Menschenrechte stärken oder die Demokratie fördern – NGOs (non-governmental organizations) bieten vielfältige Möglichkeiten, sich in den Dienst einer guten Sache zu stellen. Die Palette an Nichtregierungsorganisationen erstreckt sich dabei vom kleinen Verein über die traditionsbewusste Stiftung bis hin zur internationalen Hilfsorganisation.

Doch welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um bei einer NGO mitarbeiten zu können? Welche Qualifikationen sind gefragt? Und wie gestaltet sich das Bewerbungsverfahren?

Antworten auf Fragen wie diese gibt der nächste abi>> Chat am Mittwoch, 26. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr.



Mehr als 443.000 Menschen sind laut Arbeitsmarktberichterstattung der Bundesagentur für Arbeit bei kirchlichen Vereinigungen, politischen Parteien, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen oder sonstigen Interessenvertretungen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Für die meisten von ihnen ist ihr tägliches Aufgaben-feld wohl mehr als nur ein Job. Schließlich wollen NGOs mit ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Längst gelten sie dabei als wichtige Akteure, die von Politik und Gesellschaft ernst genommen werden.

So vielfältig die anfallenden Tätigkeiten bei Nichtregierungsorganisationen sind, so unterschiedlich sind die Berufsbilder, die sich bei ihnen finden. Gefragt sind nicht nur Geistes- und Sozialwissenschaftler, sondern etwa auch Juristen, IT-Spezialisten und andere Naturwissenschaftler. Sie investieren ihr Know-how in inhaltlich-fachliche Konzepte und treiben öffentlichkeitswirksame Kampagnen voran – nicht selten in mehr als 40 Stunden pro Woche.

Der Lohn für die Mühe: Das erfüllende Gefühl, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen. Egal, ob es dabei um Entwicklungshilfe, Menschen-, Frauen- und Kinderrechte, Umwelt- und Tierschutz, Gesundheit und Medizin, Bildung und Forschung oder Verbraucherschutz geht. Doch welche Wege führen zu einer Anstellung bei NGOs? Welche Qualifikationen sind nötig? Wie läuft die Bewerbung? Und welche beruflichen Perspektiven bietet die Arbeit bei Verbänden und ähnlichen Einrichtungen?

Antworten liefert der nächste abi>> Chat am 26. Februar. Von 16 bis 17.30 Uhr stellen sich dabei Berufsberater der Agenturen für Arbeit den Fragen der Nutzer. Mit von der Partie ist außerdem Ulrich Bärtels von Oxfam Deutschland. Der unabhängige Verbund verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen setzt sich für eine gerechtere Welt ohne Armut ein.



Um beim Chat dabei zu sein, loggen sich Interessierte ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne vorab an die abi>> Redaktion richten (abi-redaktion@willmycc.de) und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat online im abi>> Portal veröffentlicht wird.

Mit dem Portal www.abi.de und dem begleitenden Magazin "abi>> dein Weg in Studium und Beruf" informiert die Bundesagentur für Arbeit Schülerinnen und Schüler zu Fragen der Studienwahl und Berufsentscheidung, zu Chancen auf dem Arbeitsmarkt und über Trends in der Berufswelt.

In regelmäßigen Abständen werden im abi>> Portal Chats veranstaltet und jeweils rechtzeitig in Magazin, Portal und Newsletter angekündigt.