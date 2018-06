Möglichkeiten, den passenden Arbeitsplatz zu finden, gibt es viele. Allerdings benötigen Frauen, die nach einer Auszeit „Wieder“ einsteigen,

oder die ihre bisherige langjährige Arbeitsstelle wechseln möchten Hilfe.



„Mit einer individuellen, auf die persönliche Situation zugeschnittenen Strategie und guter Vorbereitung gelingt es Frauen, mit Ihren Fähigkeiten

und Kenntnissen zu überzeugen und sich von den Mitbewerbern abzuheben,“ merkt Gisela Deuer, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt an.



Frau Petra Lehmann, die ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet ist, hilft ihnen den persönlichen Weg zu finden. Folgende Themen werden angesprochen:



Bewerbung: z.B. Online, Flyer, E-Mail, klassisch

Selbstvermarktungswege

Anschreiben, Lebenslauf: geschickte Formulierungen

Social Media (Umgang)



Interessiert? Dann kommen Sie doch bitte ins BiZ, Raum 335, der Agentur für Arbeit Heidelberg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Fragen steht Ihnen die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt zur Verfügung: 06221/ 524 220