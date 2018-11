Wer dieses oder nächstes Jahr mit einer betrieblichen Berufsausbildung beginnen möchte und noch mehr über das Bewerbungsverfahren wissen will, ist hier richtig! Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69/71, gibt es am 9. Februar die Chance, sich in einem Workshop ganz intensiv mit dem Bewerbungsverfahren auseinanderzusetzen.

Schwerpunkte sind in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr:

• Die schriftliche Bewerbung

• Die Online-Bewerbung

• Vorstellungsgespräche

• Auswahltests (mit Übungen)

Für BewerberInnen mit allen Schulabschlüssen. Bewerbungsunterlagen können zur Durchsicht mitgebracht werden. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.



Eine Anmeldung ist erforderlich und ab sofort möglich! Die Teilnahme ist kostenlos!

Per E-Mail: Heidelberg.BIZ@arbeitsagentur.de oder Telefon 06221/524-484.