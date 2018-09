Im Mittelpunkt der Studiengänge zur Waldorfpädagogik, Sonderschulpädagogik und Heilpädagogik steht eine am Lebensalter orientierte Pädagogik. Diese ist die Grundlage für eine altersgerechte und individuelle Wahrnehmung und Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Die Vermittlung eines breiten Repertoires methodisch-didaktischer Fähigkeiten bereitet künftige Waldorfpädagogen umfassend auf diese Herausforderung vor.

Prof. Dr. Matthias Bunge, Dozent am Institut für Waldorfpädagogik und der Akademie für Waldorfpädagogik in Mannheim, wird am 27. Mai umfassend über Berufsfelder, Fortbildung, Bachelor und Masterstudiengänge informieren.

Beginn 18:00 Uhr, Neue Universität, HS05.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; die Teilnahme ist kostenfrei.