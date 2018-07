Beruf und Familie in Einklang zu bringen und sich nicht selbst aus den Augen zu verlieren, das ist eine der größten Herausforderungen für berufstätige Eltern und Personen mit Pflegeaufgaben.

Vor allem Frauen, die eine mehr oder weniger lange Zeit ausschließlich für die Familie da waren und nun ihre Rückkehr in den Beruf planen, werden oft von Sorgen und Zweifeln geplagt.

Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg, konnte Coaching Expertin Silvia Enders für diese Informationsveranstaltung gewinnen. Sie will dabei helfen, die eigene Situation realistisch einzuschätzen, unnötige Ängste zu vertreiben und tatsächlich vorhandene Hürden zu meistern. Dabei sollen u.a. diese Fragen geklärt werden:



• Wie viel Zeit steht für den Job zur Verfügung und wie flexibel kann sie gestaltet werden?

• Was ist wirklich wichtig und auf welche „Zeitdiebe“ kann getrost verzichtet werden?

• Wie lässt sich ein persönliche Zeitmanagement erarbeiten und konsequent umsetzten?



Die kostenlose Veranstaltung beginnt am 7.3. um 9 Uhr im Raum 335

(3. Ebene), Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69/71.



Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Dauer etwa 2 Stunden. Fragen dazu beantwortet Frau Bölle (06221 524-220).