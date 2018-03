Wer noch auf der Suche nach einem betrieblichen Ausbildungsplatz mit einem Start in diesem Jahr ist, sollte am Dienstag, 19. August, in das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Heidelberger Agentur für Arbeit kommen und sich ein Bild von den zahlreichen Angeboten machen.

In der Zeit von 9 bis 16 Uhr stehen Berufsberater/innen und Arbeitsvermittler/innen bereit, die gerne über die freien Ausbildungsstellen informieren, auch sonstige Informationen und Tipps parat haben und beispielsweise auch unterstützen, wenn es Fragen zu den Bewerbungsunterlagen gibt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich - einfach vorbeikommen – auch die Eltern sind willkommen!