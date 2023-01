Hannover (dpa) - In dieser Spielzeit verlor der Aufsteiger noch keine Partie in der Ferne. Mit einem Sieg hätten die Niedersachsen an Kaiserslautern vorbeiziehen können.

Vor einer erstligareifen Kulisse von 36.800 Zuschauern traf Abwehrspieler Derrick Köhn (17. Minute) zunächst für die leicht überlegenen Gastgeber am ersten Zweitliga-Spieltag im neuen Jahr. Julian Niehues (49.) glich für