Frankfurt/Main (dpa) - Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat seinen Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele in Frankfurt am Main gegen Schweden an dem Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) und drei Tage später in Finnland reduziert.

Herbert strich den Ludwigsburger Johannes Patrick und Nicholas Tischler von den Basketball Löwen Braunschweig aus dem Kader, der nun noch aus 14