Leipzig (dpa) - Wie RB mitteilte, musste sich Orban am 21. März einer Weisheitszahn-Operation unterziehen und konnte die Reise nach Ungarn vorerst nicht antreten. Ob der Innenverteidiger die Partien am Donnerstag gegen Serbien und fünf Tage später gegen Nordirland bestreiten kann, soll am Mittwoch entschieden werden.

