Singapur (dpa) - In einer Neuauflage des olympischen Finales von Tokio besiegte der Weltranglisten-Erste in Singapur den Olympiasieger Ma Long (beide China) in 4:3 Sätzen (11:6, 11:6, 6:11, 9:11, 8:11, 11:8, 11:7). Die Grand-Smash-Wettbewerbe im Tischtennis wurden in diesem Jahr nach dem Vorbild der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis eingeführt. Dotiert war die Premiere in Singapur mit der Rekordsumme von zwei Millionen Dollar.

Europameister Timo Boll schied bereits in der 2. Runde aus. Die beiden deutschen Nationalspieler Patrick Franziska und Dang Qiu schafften es bis ins Viertelfinale.