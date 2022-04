Hannover (dpa) - Pfeiffer gewann in Hannover das Rennen über die 42,195 Kilometer überlegen in 2:10:59 Minuten und lief damit auch die Norm für die WM im Juli in Eugene in den USA als auch für die EM im August in München. Allerdings ist nur ein Start bei einem der beiden kurz aufeinanderfolgenden Saison-Höhepunkte möglich.

Die Regensburgerin Domenika Mayer feierte mit dem unerwarteten Titel-Gewinn in 2:26:50 Stunden ein erfolgreiches Marathon-Debüt und hatte im Ziel 45 Sekunden Vorsprung vor Favoritin Rabea Schöneborn. Die Berlinerin hatte bei kalten Temperaturen zum Ende hin körperliche Probleme. Die Zeiten lagen ebenfalls unterhalb der Normen für WM und EM. Insgesamt starteten in Hannover rund 16.000 Läuferinnen und Läufer auf verschiedenen Distanzen.