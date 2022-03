Javier Aguirre übernimmt den spanischen Erstligisten RCD Mallorca, der derzeit in der Primera Division auf dem 18. Platz steht.

Palma de Mallorca (dpa) - Der 63-Jährige tritt beim abstiegsbedrohten Club die Nachfolge von Luis García Plaza an, der nach der Niederlage gegen Espanyol Barcelona am Sonntag gehen musste. Aguirre hat bereits einige Clubs in Spanien trainiert, darunter auch Atlético Madrid.

