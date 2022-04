Edmonton (dpa) - Sechs Spiele stehen in der Hauptrunde noch aus. Die Oilers sind hinter den bereits qualifizierten Calgary Flames Zweiter ihrer Divison, Vegas steht auf Rang vier. Die besten drei haben ein Ticket für die Playoffs sicher. Auf Rang drei stehen die Los Angeles Kings mit dem ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm im Trainerstab. Die Kings haben einen Punkt Vorsprung auf Las Vegas.

Tim Stützle verlängerte unterdessen seine Punkte-Serie auf acht Spiele und erzielte erneut einen Doppelpack. Beim 4:5 nach Verlängerung der Ottawa Senators gegen die Toronto Maple Leafs traf Stützle zum 1:0 und 4:3 und steht damit bei inzwischen 20 Saisontoren. In vier der vergangenen fünf Partien traf der 20-Jährige aus Viersen, davon in jedem der vergangenen drei Spiele. Schon gegen die Detroit Red Wings war ihm am Dienstag ein Doppelpack gelungen. In den vergangenen acht Partien war er an mindestens einem Treffer der Senators beteiligt. Chancen auf die Playoffs hat Ottawa aber keine mehr.