San Francisco (dpa) - Der Superstar kam beim 123:107 nach überstandener Verletzung am Fuß erstmals seit dem 16. März wieder zum Einsatz. Als Spieler von der Bank verbuchte er in etwas mehr als 21 Minuten auf dem Feld 16 Punkte, drei Rebounds und vier Vorlagen. Die Warriors hatten die Partie in der zweiten Halbzeit komplett im Griff und profitierten vor allem von der starken Leistung von Jordan Poole, der auf 30 Punkte kam.

Bei den Nuggets war Nikola Jokic auf verlorenem Posten. Der wertvollste Spieler der vergangenen Saison fand mit seinen Kollegen keine Mittel gegen die vielen Ideen der Gastgeber. Der Serbe kam auf 25 Punkte und zehn Rebounds.

Zuvor hatten die Minnesota Timberwolves auswärts bei den Memphis Grizzlies 130:117 gewonnen und sich einen Vorteil verschafft. In den Playoffs kommt die Mannschaft in die nächste Runde, die zuerst vier Siege hat. Die Philadelphia 76ers gewannen ihr Heimspiel gegen die Toronto Raptors 131:111.

Im ersten Spiel des Tages hatten die Dallas Mavericks ein 93:99 gegen die Utah Jazz kassiert. Ohne den verletzten Luka Doncic fehlten den Texanern in der Offensive die Durchschlagskraft. Maxi Kleber gab nach längerer Pause wegen Problemen am Sprunggelenk sein Comeback.