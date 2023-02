Oldenburg (dpa) - Nach dem erlösenden Pokaltitel ließen es die Bayern-Basketballer erst einmal krachen. Schon in der Kabine wurde Trainer Andrea Trinchieri mit reichlich Bier übergossen, nach dem Rückflug in die Heimat ging die Party in München weiter.

"Es passiert nicht jeden Tag, dass man einen Titel gewinnt. Wir müssen uns freuen, zumindest für 48 Stunden", hatte Trinchieri am