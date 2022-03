Mönchengladbach (dpa) - Dabei sorgte Gonzalo Peillat (Mannheimer HC) bei seinem Debüt im DHB-Team gleich in der ersten Minute per Strafecke für das 1:0. Niklas Wellen (Crefelder HTC) erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 für das Team von Trainer André Henning. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen beider Mannschaften.

Zuvor hatten die DHB-Damen mit 2:0 (0:0) gegen die USA gewonnen. Die Tore für das von Co-Trainer Johannes Schmitz betreute Team erzielten die Hamburgerin Nele Aring (35./Club an der Alster) und Kapitänin Sonja Zimmermann (45./Mannheimer HC) nach einer Strafecke. Bundestrainer Valentin Altenburg war aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht dabei. Am Sonntag (12.00 Uhr) treffen beide Mannschaften erneut aufeinander.