Imola (dpa) - Der 34 Jahre alte viermalige Formel-1-Weltmeister betonte in Imola: "Es kommt noch einiges, wir werden in den kommenden Wochen sehen, ob es in die richtige Richtung geht." Der Spirit im Team sei ungebrochen.

Dick eingepackt in eine Winter-Jacke im typischen Grün seines britischen Arbeitgebers bekräftigte der gebürtige Heppenheimer allerdings, dass es weiterhin Zeit brauche. "Wir haben einen Berg vor uns, den wir erklimmen wollen, das schaffen wir aber nicht an einem Tag." Wie es mit Vettel nach diesem Jahr weitergeht, lässt er weiterhin offen. Sein Vertrag endet nach dieser Saison.

Vettel wartet seit September 2019 auf seinen nächsten Sieg in der Formel 1. Er gewann bisher 53 Mal. In diesem Jahr musste er in den ersten beiden Rennen wegen einer Corona-Infektion passen. Bei seinem Einstieg vor knapp zwei Wochen in Melbourne erlebte Vettel ein Wochenende zum Vergessen und schied nach einem Crash beim Großen Preis von Australien aus.