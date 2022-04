Melbourne (dpa) - Verstappen klagte in Melbourne über einen merkwürdigen Geruch, aus seinem defekten Auto qualmte es. Er lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz zwei. Für den 24-Jährigen war es im dritten Saisonrennen bereits der zweite Ausfall.

Zuvor war Sebastian Vettel ist bei seiner Formel-1-Rückkehr in Melbourne nach einem Dreher ausgeschieden. Der Hesse krachte nach einem Fahrfehler in der 23. Runde mit der Front seines Aston Martin in die Leitplanke. Der demolierte Wagen musste von der Strecke geschoben werden, für Vettel war das Rennen vorzeitig beendet. Anschließend kam das Safety Car auf den Kurs gefahren.

Vettel hatte die ersten beiden Saisonrennen nach einer Corona-Infektion verpasst. In Australien erlebte der 34-Jährige ein verkorkstes Wochenende mit Motorproblemen, einem Bußgeld für eine verbotene Motorroller-Fahrt und einem Unfall im Abschlusstraining.