Berlin (dpa) - Wie der niederländische Verband KNSB mitteilte, leitet die 38-Jährige das nationale Eiskunstlauf-Trainingszentrum, das seine Arbeit im kommenden Frühjahr in der Eisschnelllauf-Hochburg Heerenveen aufnimmt. Der am 14. MÄrz unterschriebene Vertrag gilt zunächst bis Mitte 2024. Für den neuen Posten wird Savchenko auch aus Deutschland nach Friesland umziehen.

"Am liebsten würde ich morgen schon anfangen, denn ich denke, es ist eine große Herausforderung, den Eiskunstlauf in den Niederlanden als Nationaltrainerin auf ein höheres Niveau zu bringen", wurde Savchenko in einer Verbandsmitteilung zitiert. Derzeit ist die gebürtige Ukrainerin angesichts des russischen Angriffs aber in großer Sorge um ihre Familie.

"Meine Brüder dürfen nicht raus und wollen auch nicht. Sie sagen, wir verteidigen unser Land", hatte Savchenko im ZDF-"Sportstudio" gesagt: "Es trifft mich sehr, es belastet mich sehr. Ich mache mir Sorgen um die Menschen, die nichts dafür können. Es ist schrecklich." Von Tanten und Onkeln, die in Donezk im Osten des Landes leben, habe sie schon lange nichts gehört.

2018 hatte Savchenko mit dem Franzosen Bruno Massot bei den Winterspielen in Pyeongchang mit einer legendären Kür Olympia-Gold für den deutschen Verband geholt.