Der Torwart der Montreal Canadiens, Jake Allen, in Aktion mit Tim Stützle von den Ottawa Senators.

Montreal (dpa) - Beim 6:3 der Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens traf der 20-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) zum 2:1. Es war das 15. Saisontor für den Viersener, der damit in seiner zweiten Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt seine elf Tore aus dem Premierenjahr schon deutlich übertroffen hat.

Auch Moritz Seider hatte beim 5:3 der Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins seinen Anteil am Erfolg und lieferte die 40. Torvorlage der Saison. Für die Red Wings war es der erste Sieg nach zuvor sechs Niederlagen. Auch Seider verpasst mit seinem Team die Playoffs und ist einer der Kandidaten für den WM-Kader von Bundestrainer Toni Söderholm.

Eher kein Thema sind dagegen Nico Sturm und Leon Draisaitl. Sturm ist mit den Colorado Avalanche Tabellenführer der Western Conference und hat Titelchancen in diesem Jahr. Beim 6:4 gegen die Pittsburgh Penguins blieb er ohne Torbeteiligung. Auch Draisaitl hofft mit den Edmonton Oilers in dieser Saison auf einen langen Verbleib in den Playoffs. Gegen die San José Sharks kam er allerdings nicht zum Einsatz.