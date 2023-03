Bonn (dpa) - Gegen die Hakro Merlins Crailsheim gewann der Tabellenzweite in einer vorgezogenen Partie des 29. Spieltags deutlich mit 101:83 (62:44) und hat nach dem sechsten Erfolg in Serie mit einer Bilanz von 19:2-Siegen Platz zwei hinter Spitzenreiter Alba Berlin (18:1) gefestigt. Crailsheim gerät nach der fünften Niederlage in Serie immer tiefer in den Abstiegskampf.

Ohne den in