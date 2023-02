Frankfurt/Main (dpa) - Der 30 Jahre alte Center will bei den Partien gegen Schweden (24. Februar) in Frankfurt sowie in Espoo (27. Februar) gegen Gastgeber Finnland gerne dabei sein, wie der Deutsche Basketball Bund am Donnerstag mitteilte.

Voigtmann spielt bei Olimpia Mailand in der Euroleague und war damit in dem Fenster eigentlich nicht eingeplant. Eine Freigabe des italienischen