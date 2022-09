NBA-Starspieler Luka Doncic und Titelverteidiger Slowenien sind mit einem knappen Sieg in die Basketball-EM gestartet. Das Team um den Profi der Dallas Mavericks bezwang in Köln Mitfavorit Litauen mit 92:85 (51:48) und machte damit bereits einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale.