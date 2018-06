Bryant kam beim 129:122 gegen die Toronto Raptors nach Verlängerung auf 31 Punkte, 12 Assists und 11 Rebounds und schaffte in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga damit zum 20. Mal in seiner Karriere ein Triple-Double, zweistellige Werte in drei Kategorien. Zudem ist der 36-Jährige nun der erste Profi, der 30 000 Punkte und 6000 Assists in seiner Laufbahn erzielt hat.

«Das ist eine große Ehre. Es zeigt, dass ich mehr passe, als die Leute sagen», sagte Bryant nach dem Erfolg gegen das beste Team der Eastern Conference. Für Toronto war es nach der Verletzung von DeMar DeRozan die zweite Niederlage in Serie, die Lakers gewannen erstmals nach zuvor vier Niederlagen. Dennoch haben Bryant und Co. mit vier Siegen und 13 Niederlagen nach wie vor die schlechteste Bilanz in der Western Conference.