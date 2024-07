London (dpa) - Das Basketball-Starensemble der USA ist einer sportlichen Blamage nur ganz knapp entgangen. Das Team um NBA-Superstar LeBron James gewann in London erst nach einer Aufholjagd und in letzter Minute mit 101:100 (44:58) gegen Außenseiter Südsudan. James erzielte acht Sekunden vor dem Ende die entscheidenden Punkte. Am Montag (21.00 Uhr/ProSieben) trifft das Team von Trainer Steve

