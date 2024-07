Lille (dpa) - Angeführt von WNBA-Star Satou Sabally haben die deutschen Basketballerinnen bei ihrer Olympia-Premiere für eine große Überraschung gesorgt. Gegen Europameister Belgien gewann das deutsche Team am Montag in Lille mit 83:69 (46:25) und machte damit einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde in Paris.

Sabally, die wegen einer Schulteroperation monatelang hatte pausieren