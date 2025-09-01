Tampere (dpa) - Die deutschen Basketballer müssen die weitere Europameisterschaft ohne Schlüsselspieler Johannes Voigtmann bestreiten. Der 32 Jahre alte Center muss aufgrund von Knieproblemen operiert werden und kann nicht zum deutschen Team zurückkehren, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) im Anschluss an das 120:57 gegen Großbritannien mitteilte.

Voigtmann hatte die Delegation im finnischen Tampere am Sonntag verlassen, um sich in München weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Eigentlich war die Rückkehr des Co-Kapitäns für diesen Dienstag geplant - doch daraus wird nun nichts. Für das letzte Vorrundenspiel gegen Gastgeber Finnland an diesem Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport und RTL) dürfte der Ausfall angesichts der bereits geschafften Qualifikation zu verkraften sein.

Seit Jahren im Mannschaftsrat

Doch in der K.o.-Phase wird Routinier Voigtmann vermisst werden. Der Profi von Bayern München war Teil des Bronze-Teams von 2022 und Teil der Weltmeister-Auswahl 2023 - neben Kapitän Dennis Schröder sitzt er zudem über mehrere Jahre im Mannschaftsrat.

Deutschland wird am Samstag im lettischen Riga sein Achtelfinale bestreiten. Gegner und Spielbeginn sind noch offen. Die Viertelfinals folgen am Dienstag und Mittwoch, die Halbfinals dann am Freitag. Am 14. September (Sonntag) steigt in der lettischen Hauptstadt das Finale. Deutschland ist nach vier deutlichen Siegen in der Vorrunde neben Serbien der Topfavorit auf Gold.