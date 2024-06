Los Angeles (dpa) - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally rechnet nach ihrer Schulter-Operation fest mit einer Teilnahme an den Olympischen Spielen. Auf die Frage, wie nah sie an einem Comeback sei, antwortete die Berlinerin in Los Angeles der Deutschen Presse-Agentur: "Sehr nah dran - an einem Olympia-Comeback."

Ob Sabally vor der Reise nach Frankreich ihr Saisondebüt in der WNBA