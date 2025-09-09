Peking (dpa) - An der Echtheit eines Artikels unter dem Namen des US-Basketballers LeBron James in Chinas staatlicher "Volkszeitung" gibt es Zweifel. Nach Angaben amerikanischer Medien hat der Starspieler den Text nicht geschrieben. James habe lediglich Aussagen zum Basketball in China bei Medienrunden gemacht, berichteten die Nachrichtenagentur AP und die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf das Umfeld des Superstars von den Los Angeles Lakers.

Der im Sportteil veröffentlichte Text unter James' Namen hatte für Verwunderung gesorgt. 2019 geriet die NBA in China unter Druck, als der damalige Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, seine Unterstützung für die prodemokratischen Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zum Ausdruck brachte.

Maue Jahre für NBA in China

Die Zentralregierung in Peking war verärgert. Chinas Staatsfernsehen übertrug in der Folge bis 2022 keine NBA-Spiele mehr. Die Liga, einer der wichtigsten US-Kulturexportschlager in China, verlor Sponsorenverträge. Der Schaden dürfte Berichten zufolge Hunderte Millionen US-Dollar betragen haben.