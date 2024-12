Weltcup in Beaver Creek 06.12.2024 21:51 Uhr

Schweizer dominant bei erster Weltcup-Abfahrt

Marco Odermatt startet auch in diese Abfahrts-Saison in guter Form - muss sich zum Auftakt in Beaver Creek aber einem Teamkollegen geschlagen gegeben. Ein weiterer Kollege sorgt für bange Augenblicke.