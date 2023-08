Hamburg (dpa) - Trotz eines starken Dennis Schröder und einer zwischenzeitlich zweistelligen Führung musste sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert Kanada nach Verlängerung mit 112:113 (101:101, 49:45) geschlagen geben.

Für Deutschland war es in der WM-Vorbereitung die erste Niederlage. Gegen Kanada hatte die deutsche Mannschaft am Mittwoch in Berlin noch mit 86:81 gewonnen.