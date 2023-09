Manila (dpa) - Weltmeister Dennis Schröder hat einen für ihn perfekten Sommer gekrönt. Kapitän des triumphierenden Teams in Manila, wertvollster Spieler der WM und das Olympia-Ticket für Paris 2024 vorzeitig in der Tasche: Der 29-Jährige hat sich und der Basketball-Nation in den vergangenen Wochen einige große Träume erfüllt - und rechnete nach dem Finale gegen Serbien (83:77) mit einigen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote