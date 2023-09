Manila (dpa) - Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat seine Profis vor dem ersten WM-Endspiel der deutschen Geschichte auf die gewaltige Bedeutung hingewiesen. "Die Jungs verstehen diese Chance. Das ist eine Chance, die gibt es nur einmal im Leben in so einem großen Finale", sagte der Kanadier im Teamhotel der Deutschen in Manila.

Am Sonntag (14.40 Uhr/ZDF und MagentaSport) geht es