Kattowitz/Limassol (dpa) - NBA-Superstar Luka Doncic und seine Slowenen haben zum Start in die Basketball-EM eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Doncic und Co. unterlagen am Abend Geheimfavorit Polen klar mit 95:105 (46:47) - schon vor drei Jahren bei der EM-Endrunde in Berlin hatten sich die Slowenen den Polen geschlagen geben müssen.

Diesmal reichten auch 34 Punkte und neun Assists von Doncic, der in der NBA bei den Los Angeles Lakers spielt, nicht. Er verwandelte 17 von 18 Freiwürfen. Abgesehen von dem 26 Jahre alten Spielmacher stellen die Slowenen, 2017 immerhin Europameister, in diesem Jahr ein eher schwaches Team. Als Gruppenfavorit gilt der Olympia-Zweite Frankreich, der beim 92:64 gegen Belgien keine Probleme hatte.

Spanien nach der Pause schwach

Ganz anders erging es den Spaniern, die bereits am Nachmittag eine herbe Schlappe erlitten. Beim 69:83 gegen Georgien präsentierte sich der Titelverteidiger vor allem in der zweiten Halbzeit schwach. Santi Aldama kam auf zwölf Punkte und traf nur ein Drittel seiner Würfe aus dem Feld.

Die Spanier verloren unmittelbar vor der EM auch zwei Testspiele gegen Weltmeister Deutschland. Das Team um Dennis Schröder ist mit einem problemlosen 106:76-Erfolg über Montenegro in die Europameisterschaft gestartet.