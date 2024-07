Köln/Orlando (dpa) - Basketball-Weltmeister Franz Wagner ist perplex von seinem frisch ausgehandelten Multimillionen-Vertrag in der nordamerikanischen Profiliga NBA. "Es ist ein surreales Gefühl. Ich habe es selbst noch nicht so richtig gecheckt", sagte der 22 Jahre alte Profi der Orlando Magic in Köln.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der jüngere der beiden Wagner-Brüder