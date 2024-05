New York (dpa) - Den New York Knicks fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in die Conference-Finals der NBA. Das Team um den starken Isaiah Hartenstein gewann 121:91 gegen die Indiana Pacers und führt in der Serie nun 3:2 nach Siegen.

Hartenstein überragte mit 17 Rebounds und kam zudem auf sieben Punkte für die Knicks, die den Gästen im ersten Viertel die Führung abnahmen und danach nicht