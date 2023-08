Abu Dhabi (dpa) - Hollatz hatte sich beim 84:71 gegen Griechenland am Samstag am Knöchel verletzt und musste von zwei Betreuern vom Parkett gestützt werden. Aus eigener Kraft hatte er zunächst nicht aufstehen können.

Hollatz, der in der Vorbereitung in Bonn bereits einmal aus der Halle humpelte, sollte am Sonntag in Abu Dhabi noch einmal untersucht werden, bevor über das weitere Vorgehen