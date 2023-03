Chemnitz (dpa) – Die Bonner gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Niners Chemnitz mit 81:79 (42:46) und sind nach ihrem 22. Sieg im 24. Saisonspiel rechnerisch nicht mehr von den ersten acht Plätzen zu verdrängen. Durch ihren neunten Erfolg in Serie schoben sich die Bonner an die Tabellenspitze, Alba Berlin kann sich durch einen Erfolg gegen Bamberg am Abend aber die Tabellenführung

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen