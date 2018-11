Von Claus-Peter Bach

Mannheim. Möglicherweise werden in einem halben Jahr, nach dem letzten Saisonspiel am 21. Mai bei Saar 05 Saarbrücken und vor Beginn der Aufstiegsrunde zur 3. Liga, ein paar Fans des SV Waldhof bei der Heimfahrt an den 7. November 2015 denken, an dem ihre blau-schwarzen Idole im Carl-Benz-Stadion gegen den SV Elversberg mit 1:0 gewonnen und einen Vorsprung von drei Punkten auf Eintracht Trier und von vier Punkten auf den bisherigen Zweiten Elversberg herausgeholt hatten. Möglicherweise werden diese Anhänger dann sagen: "Damals haben wir den Grundstein zur Meisterschaft gelegt." Die Zukunft wird es weisen ...

Tatsache ist, dass die Waldhöfer vor dem letzten Vorrundenspieltag der Fußball-Regionalliga Südwest nicht nur Spitzenreiter sind, sondern auch die Zuschauertabelle anführen und ihren Besucherschnitt von bisher 6710 nochmals verbessert haben. 7112 Besucher genossen bei Sonnenschein und frühherbstlichen Temperaturen das kampfbetonte und höchst intensive Spiel der beiden starken Teams, das die Mannheimer verdient gewannen. Das Tor des Tages erzielte Sebastian Lindner in der 68. Minute mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze, nachdem der Ball nach einem 20-m-Schuss Christian Mühlbauers vom linken Pfosten des Tores ins Spielfeld zurückgepfiffen war.

Es war kein wilder Schlagabtausch mit vielen Torszenen, sondern ein echtes Gipfeltreffen, über dessen Bedeutung sich alle Spieler klar waren. Waldhof hatte bisher 2,13 Tore pro Spiel geschossen, Elversberg war mit einem Schnitt von 2,33 Treffern noch gefährlicher; entsprechend diszipliniert verrichteten beide Teams ihre defensiven Aufgaben und griffen sorgfältig, nur selten überhastet an. Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht, obwohl die Waldhöfer das Spiel gut kontrollierten und durch Giuseppe Burgio (Abseitstor/5. Minute), Philipp Förster Freistoß an den Arm eines Saarländers (23.) und Daniel di Gregorios Kopfball neben das Tor (38.) Szenen hatten, die die blau-schwarze Wand hinter dem Elversberger Tor in Ekstase versetzten. "Wir hatten das Spiel unter Kontrolle, aber es war schwer durchzukommen", fand Waldhof-Trainer Kenan Kocak, dem die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit allerdings schwer zusetzte.

Weil die Elversberger plötzlich mutiger spielten, gerieten die Mannheimer ins Wanken und konnten froh sein, dass der Fallrückzieher Patrick Dullecks an die Latte krachte (61.). Hätte sich die Waldhof-Elf von einem Rückstand erholt?

Die Elversberger schafften es nicht. In der 60. Minute wechselte Kocak den Bensheimer Sebastian Lindner (23) ein - und damit den Sieg. Nur acht Minuten später erlöste der frische Mann die Waldhöfer von allen Zweifeln. Das 1:0 brachte der SVW im Stile einer Spitzenmannschaft über die Zeit. Da spielte es auch keine Rolle, dass der Schiedsrichter Gefallen am erbitterten Kampf fand und ohne jeden Grund fünf Minuten nachspielen ließ.

Im guten Waldhof-Team war der für Marcel Seegert in die Abwehr gerückte Alban Sabah neben Michael Fink und Hanno Balitsch der Beste. Kocak betonte, in alle 25 Spieler großes Vertrauen zu haben. Trotz der schönen Aussichten beteuerte er, weiter von Spiel zu Spiel zu planen. Das ist schlau. Die Fans aber üben schon Aufstiegstänze.