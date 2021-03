Von Daniel Hund

Mannheim. Der Wind pfiff durchs Carl-Benz-Stadion. Die weiß-roten Absperrbänder, die auf der Tribüne dabei helfen sollen, die Corona-Regeln einzuhalten, flatterten und ratterten durch die Luft. Eiskalt blies es durch den Mannheimer Betontempel. Und das passt ins Bild, denn spätestens seit Sonntagnachmittag muss man sich beim SV Waldhof warm anziehen. Spieler, Trainer, Sportlicher Leiter. Alle, die in der Verantwortung stehen. Aus einem kleinen Kriseln wird langsam aber sicher eine handfeste Krise. Warum, war oben an der Anzeigentafel abzulesen: Waldhof 0, Meppen 1.

Schon wieder ein Standard

Wieder nicht gewonnen, wieder vieles schuldig geblieben. Der letzte Sieg? Der liegt schon eine halbe Ewigkeit zurück. Am 30. Januar war’s, als die "Buwe" beim 2:0 bei Türkgücü München zuletzt drei Punkte einfahren konnten. Oder anders: Aus den letzten sechs Spielen holte der SVW nur zwei magere Pünktchen. Dass man dennoch nicht unten rein rutscht, liegt an der Konkurrenz. Auch tief unten im Drittliga-Keller hat man das Siegen verlernt. Doch darauf kann man nicht ewig bauen. Punkte müssen her. Trainer Patrick Glöckner sprach zuletzt von drei Siegen, von neun Punkten bis zum Klassenerhalt.

Gegen Meppen sollte die Mission Nicht-Abstieg mit einem Dreier eingeläutet werden. Zunächst war allerdings experimentieren angesagt. Die Innenverteidigung war das Sorgenkind: Kapitän Marcel Seegert steht nach seiner Gehirnerschütterung weiter nicht zur Verfügung. Hinzu kam ein weiterer Wackelkandidat: Gerrit Gohlke konnte nicht so, wie er wollte. Knie-Probleme bremsten ihn unter der Woche aus. Glöckner hatte nach RNZ-Infos deshalb zwei Pläne in der Taktik-Schublade.

Plan A: Gohlke beißt auf die Zähne und zieht’s durch. Plan B: Mittelfeld-Abräumer Max Christiansen macht den Gohlke, passt und grätscht mit Jesper Verlaat auf einer Linie. Letztlich griff Plan B: Gohlke humpelte schon während dem Aufwärm-Programm zurück in die Kabine.

Rein ins Spiel. Das Tor des Tages fiel früh. In der 14. Minute segelte ein Freistoß der Gäste in den Mannheimer Strafraum, wo Yannick Osee völlig frei aus acht, neun Metern an den Ball kam und ihn über die Linie stocherte. Der 1,94-m-Hüne hatte Zeit ohne Ende, durfte gleich zweimal Maß nehmen. Dass man ihm bei der Ball-Annahme nicht noch einen Espresso-To-Go im blau-schwarzen Pappbecher gereicht hat, war alles.

Nein, Standards können sie nicht beim SV Waldhof. Einwürfe, Eckbälle, Freistöße – immer waren es ruhende Bälle, die der Glöckner-Elf zuletzt das Genick gebrochen haben. Das tut weh, das nervt richtig. Hamza Saghiri, der für Christiansen ins Mittelfeld gerutscht war, hatte einen dicken Hals: "Und dann kriegen wir so ein Eier-Tor, das wieder per Standard fällt."

Selbst hätte der SVW auch treffen können. Vor allem vor der Pause, als man sich mehrfach durch die Meppener Defensive kombinierte: Dennis Jastrzembski hatte zwei dicke Dinger auf dem Schlappen, scheiterte aus spitzem Winkel (12.) und zentral vor dem Tor (33.). Auch Dominik Martinovic fehlte der Killerinstinkt (40.). Womit wir wieder bei einem Hauptproblem der Waldhöfer wären. Ein Königreich für einen Vollstrecker. Einen, der einfach nur den Fuß hinhält, den Kopf ausschaltet und trifft.

Auch Glöckner zuliebe sollte sich so einer schnell herauskristallisieren, andernfalls wird es für ihn enger und enger. In Fankreisen ist er längst zum Abschuss freigegeben. Immer weniger glauben an ihn. Marcel Costly, der am Sonntag wieder auf dem rechten Flügel unterwegs war, stärkt Glöckner bewusst den Rücken: "Der Trainer hat uns wieder super eingestellt, da kann man nichts sagen." Selbstkritik sei angebracht: "Wir müssen uns hinterfragen, zielstrebiger werden und wieder diesen Bock entwickeln, um Tore zu schießen."

Wäre vielleicht nicht schlecht.

Mannheim: Königsmann - Marx (46. Gottschling), Christiansen, Verlaat, Donkor - Costly (71. Garcia), Schuster (84. Lee), Saghiri, Jastrzembski (46. Ferati) - Martinovic (71. Boyamba), Roczen

Meppen: Domaschke - Osee, Bünning, Al-Hazaimeh, Amin - Evseev (89. Puttkammer), Egerer - Guder, Tankulic (89. Krüger), Hemlein (62. Andermatt) - Boere (73. Bozic)

Schiedsrichter: Greif (Gotha)

Tor: 0:1 Osee (19.)

