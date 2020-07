Mannheim. (RNZ) Nach der Saison ist vor der Saison. Auch in Corona-Zeiten bastelt der SV Waldhof an der Mannschaft für die kommende Saison. Ein Überblick über die Aktivitäten und Vorgänge beim SVW auf dem Transfermarkt.

Mannheim. (miwi) Der SV Waldhof ist nach RNZ-Informationen an Manfred Osei Kwadwo interessiert. Kwadwo spielte zuletzt beim Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg, stand davor zwischen 2016 und 2018 beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Außenbahnspieler auf 25 Einsätze und drei Treffer.

Update: Mittwoch, 8. Juli 2020, 6 Uhr

Mittelfeldspieler Ünlücifci und Torhüter Bartels verpflichtet

Von Daniel Hund

Heidelberg. Ein Torhüter und ein technisch versierter Mittelfeldspieler – beim SV Waldhof tut sich was: Am Montag verpflichteten die Blau-Schwarzen Onur Ünlücifci, 23, der von der SG Sonnenhof-Großaspach an den Alsenweg wechselt, und Jan-Christoph Bartels, 21, der zuletzt beim 1. FC Köln als Torwart unter Vertrag stand.

Ünlücifci war vor rund drei Wochen noch mit den Großaspachern im Carl-Benz-Stadion am Ball. Der Waldhof gewann am Ende mit 3:2. Der Mittelfeld-Mann hinterließ dabei einen guten Eindruck. Kurz nach der Pause knallte er den Ball aus kurzer Distanz gegen den Innenpfosten. Insgesamt stand er bislang in 23 Drittliga-Partien auf dem Feld. "Wir freuen uns sehr, dass Onur sich für uns entschieden hat", sagt Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz, "Onur ist ein sehr vielseitig einsetzbarer und besonders im technischen Bereich sehr versierter Spieler." Ünlücifci sagt: "Der SV Waldhof ist für mich eine tolle Adresse. Das Stadion, das Umfeld, die Fans sind einfach toll."

Auch Bartels steht noch am Anfang seiner Karriere, zuletzt war er an den SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen, wo er einmal in der Zweiten Liga eingesetzt wurde. "Er ist ein junger, talentierter Torhüter, den ich schon zu seiner Zeit bei Mainz 05 beobachtet hatte", sagt Torwarttrainer Dennis Tiano. Bartels durchlief von der U15 bis zur U20 sämtliche Nachwuchs-Nationalteams des DFB. "Ich komme sehr gerne nach Mannheim. Das passt und ist der richtige Schritt in meiner Karriere", sagt Bartels.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 15.46 Uhr