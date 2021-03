Von Daniel Hund

Mannheim. Es gibt Spiele, die sollte man nicht verlieren. Der SV Waldhof hatte am Montagabend so eins vor der Brust. Die U23 des FC Bayern, der amtierende Drittliga-Meister, kreuzte im Carl-Benz-Stadion auf. Ein Bus vollgepackt mit Top-Talenten parkte da vor dem Mannheimer Fußball-Tempel ein. Dennoch war verlieren verboten: Nicht schon wieder, nicht zum vierten Mal in Serie.

Am Ende ist das auch gelungen. 2:2 (2:1) hieß es nach 90 umkämpften Minuten. So richtig zufrieden war mit dem Punkt aber niemand. "Wir sind frustriert, dass es nur ein Punkt geworden ist", sagte Waldhofs Anton Donkor danach, "aber im Gegensatz zu Rostock hat die Leistung gestimmt."

Gefrotzelt wurde schon am Eingangsbereich. Als rund 90 Minuten vor Spielbeginn ein paar Fußballer der Blau-Schwarzen durchs Pavillon vorbei an den Sicherheitskräften schlenderten, konnte sich die nette Dame am Empfang einen kleinen Spruch nicht verkneifen: "Aber heute", lächelte sie, "heute will ich ein Tor von dir sehen." Wer gemeint war? Schwer zu sagen. Marcel Costly, das Mittelfeld-Ass, fühlte sich jedenfalls angesprochen. Der 25-Jährige lachte kurz freundlich unter seiner Maske hervor und stiefelte dann weiter.

Böse gemeint war der Spruch sicher nicht – aber so passend. Drei Partien waren die "Buwe" zuvor ohne eigenes Tor geblieben. Gegen die kleinen Bayern sollte die Wende her. Darauf hoffte die ganze Waldhof-Familie. Und Trainer Patrick Glöckner stellte entsprechend auf. Mit Dominik Martinovic, Dennis Jastrzembski und Joseph Boyamba schickte er seine Super-Sprinter aufs Feld. Drei Angriffs-Spezialisten, die endlich mal wieder für einen Treffer sorgen sollten.

Gemacht hat’s dann ein anderer: Anton Donkor. Der fackelte nicht lange und hämmerte den Ball aus 22 Metern zum 1:0 sehenswert ins lange Eck (8.). Ein Treffer, der Marke Traumtor. Martinovic und Costly vergaben weitere sehr gute Chancen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Statt 3:0 hieß es plötzlich 1:1 (16.): Jan-Hendrik Marx foulte im eigenen Sechzehner und FCB-Kapitän Nicolas Feldhahn verwandelte mit viel Glück vom Punkt: Waldhof-Keeper Timo Königsmann hatte die Ecke geahnt, war dran.

Danach war es ein anderes Spiel. Jetzt drückten die Bayern, hatten Chancen, waren besser und mutiger. Der Waldhof wankte, fiel aber nicht. Denn auch Marcel Seegert und Co. können es aus dem Nichts. Ecke Jastrzembski, Kopfball Donkor und der behielt erneut den Durchblick, visierte das lange Eck an und traf: 2:1 (33.).

Wieder vorne, wieder obenauf und zufrieden in die Halbzeit-Pause. Kaum zurück muss es dann eigentlich 3:1 stehen. Knipser Donkor diesmal als Flankengeber, doch Costly hebt den Ball aus fünf Metern über die Querlatte. Ein ganz dickes Ding. Wie man die rein macht, zeigten die Gäste im direkten Gegenzug: Christopher Scott vollendete einen schönen Angriff aus acht Metern zum 2:0 (47.).

Der Rest war Kampf pur. Mit einem Schreckmoment: In der 71. Minute wurde Waldhof-Kapitän Marcel Seegert bei einem Freistoß von Bayern-Keeper Lukas Schneller im Luftkampf umgecheckt. Das sah ganz übel aus und war es auch: Für Seegert, der sich trotz längerer Unterbrechung kaum noch auf den Beinen halten konnte, ging es nicht mehr weiter. Später kam der Krankenwagen.

SV Waldhof: Königsmann – Marx, Gohlke, Seegert (75. Verlaat), Donkor – Schuster, Christiansen (75. Saghiri), Costly (84. Gottschling), Jastrzembski (84. Garcia) – Martinovic (66. Roczen), Boyamba.

FC Bayern U23: Schneller – Vita, Arrey Mbi, Feldhahn, Stanisic, Waidner – Stiller, Rhein (67. Singh), Welzmüller – Jastremski (83. Arp), Scott (83. Oberlin).

Tore: 1:0 Donkor (8.), 1:1 Feldhahn (16.), 2:1 Donkor (33.), 2:2 Scott (47.); Schiedsrichter: Exner (Beelen).