Von Daniel Hund

Mannheim. Gegen den SC Verl stand erstmals Timo Königsmann für Jan-Christoph Bartels im Tor des SV Waldhof. Die RNZ sprach mit Torwarttrainer Dennis Tiano, 35, der die Uefa-A-Lizenz besitzt.

Dennis Tiano, was gab letztlich den Ausschlag für Timo Königsmann?

In der kurzen Winterpause haben wir zwei Qualitäts-Kriterien festgelegt. Zum einen wollten wir bewerten, wer derzeit in Drucksituationen die besten Entscheidungen trifft, zum anderen war es uns wichtig zu sehen, wer im Training die beste Quote in Sachen Zielverteidigung hat. Hier hat sich Timo knapp durchgesetzt.

Ist Königsmann nun die klare Nummer eins im Waldhof-Tor?

Generell sollte man sich im Fußball die Frage stellen, ob man eine klare Nummer eins benötigt. Oder ob man die jeweiligen Qualitäten eines Torhüters mit dem Anforderungsprofil des Gegners abgleicht und dann individuell entscheidet. Auf anderen Positionen und Sportarten ist das völlig normal. Zudem stehen in den nächsten Wochen einige englische Wochen an, in denen auch ein Torhüter eine gewisse geistige und körperliche Frische braucht. Somit ist diese Frage derzeit nicht abschließend zu beantworten.

Wie beurteilen Sie seine Leistung gegen Verl? Zumindest der Gegentreffer zum 1:2 schien haltbar gewesen zu sein.

Timo hat ein sehr gutes Spiel gemacht und souverän agiert. Er war Rückhalt und Stabilisator. Beim Gegentreffer zum 1:2 reden wir nicht über einen klassischen Torwartfehler. Aufgrund der Qualitäten, die Timo mitbringt, hätte er diesen Ball vielleicht aber auch halten können.

Sie haben drei sehr gute Torhüter. Ist es da besonders schwer, immer die richtige Entscheidung zu treffen?

Wir haben in der Tat die Konstellation, dass wir drei Torhüter haben, die alle mindestens die Qualität für die Dritte Liga haben. Bei meinen Entscheidungen ist es wichtig, dass ich die Trainingseindrücke sehr detailliert analysiere und bewerte. Ich habe den Anspruch an mich selbst, dass meine Entscheidungen transparent und nachvollziehbar sind. Dabei machen mir es unsere Torhüter mit ihren Trainings-Leistungen natürlich schwer.