Von Michael Wilkening

Mannheim. Ein Held sein und trotzdem tiefe Enttäuschung spüren: Dieses emotionale Wirrwarr musste Valmir Sulejmani am Sonntag in den Griff bekommen. Der Stürmer des SV Waldhof schoss beim 3:5 (2:2) gegen Eintracht Frankfurt zwei Tore, die das Ausscheiden im DFB-Pokal aber nicht abwendeten. Seine Qualität hatte er dennoch gezeigt.

"Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte kein Tor gemacht und wir wären weitergekommen", sagte Sulejmani und seine Augen verrieten, wie ernst er diese oft als Floskel genutzte Aussage meinte. Der persönliche Erfolg des Angreifers, der sich auf der großen Bühne ganz sicher in einige Notizbücher von Beobachtern gespielt hat, ordnete er unterhalb dem der Mannschaft ein. "Natürlich ist man enttäuscht, wenn man so ein Spiel macht, 2:0 und 3:2 führt und doch verliert. Aber irgendwann kommt auch der Stolz durch", sagte der 23-Jährige nach dem irren Spektakel vor 24.302 Zuschauern im ausverkauften Carl-Benz-Stadion.

In der ersten Halbzeit war der Stürmer, der die Mannheimer in der vergangenen Saison mit 18 Toren in die Dritte Liga geschossen hatte, von der Defensive des Bundesligisten kaum unter Kontrolle zu bekommen. In der dritten Minute profitierte er von der guten Übersicht von Maurice Deville und schoss den Ball aus fünf Metern ins leere Tor ("Das war ja nicht mehr schwer"), doch sieben Minuten später zeigte er, warum ihn angeblich englische Zweitligisten auf dem Zettel haben. Nach einem weiten Ball von Max Christiansen dribbelte sich der Stürmer zunächst an Eintracht-Verteidiger David Abraham vorbei und schoss den Ball danach unaufgeregt an Kevin Trapp zum 2:0 ins Tor. "Das ist mein Job, die Tore zu schießen", sagte der Deutsch-Kosovare nach dem Spiel.

Die Chance war nach zehn Minuten groß, dass Sulejmani zum Pokalhelden werden würde, aber nach einem spektakulären Spiel trotteten die Waldhof-Akteure trotzdem mit hängenden Köpfen in Richtung der Kabine. Sulejmani war zwar ein gefragter Gesprächspartner, aber zum Helden war in den letzten 15 Minuten eben der Frankfurter Ante Rebic geworden, der mit einem Hattrick aus einem 2:3-Rückstand noch einen 5:3-Sieg für die Hessen gemacht hatte. "Die haben eben eine brutale Qualität und als wir müde geworden sind, hat sich die Eintracht durchgesetzt", befand Sulejmani.

Nach der Pause wurde der Dauerläufer zusehends müde und musste deshalb knapp zwanzig Minuten vor dem Ende für Kevin Koffi vom Feld. Zuvor hatte sich Sulejmani aufgerieben, immer wieder für Gefahr und - solange die Kraft reichte - für Entlastung der eigenen Kollegen gesorgt. "Valle macht das immer super", sagte Mittelfeldspieler Marco Schuster.

Schuster rannte in der Anfangsphase wie alle seine Kollegen auf dem Feld und die Ersatzspieler wie verrückt auf Sulejmani zu. "Da kamen alle angestürmt, dabei habe ich ja nur ein Tor geschossen", sagte Sulejmani zu den wilden Jubelszenen nach seinen Treffern: "Aber wenn alle so durchdrehen, ist es wohl doch wichtig gewesen." Ein paar Minuten nach Spielende hatte der Stürmer seinen Humor wiedergefunden und die eigenen Gefühle geordnet. Und blickte trotz des Scheiterns gegen den Bundesligisten optimistisch in die Zukunft. "Aus solchen Spielen können wir viel mitnehmen und lernen", erklärte der Doppel-Torschütze.