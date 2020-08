Von Daniel Hund

Heidelberg. 5.30 Uhr in der Früh, Innenstadt Kaiserslautern. Fast jeden Morgen joggt da einer, den man dort eher nicht vermuten würde – zumindest nicht so: Dennis Tiano, 34, trägt dabei meistens blau-schwarze Trainingsklamotten, dreht am Fuße des altehrwürdigen Betzenbergs mit der Waldhof-Raute auf der Brust seine Runden. Es ist sein Warm-up vor einem langen Arbeitstag. Und der spielt sich rund 80 Kilometer weiter östlich ab. Von der Pfalz geht es in die Kurpfalz. Vom "Betze" an den Alsenweg.

Tiano ist Torwart-Trainer beim SV Waldhof. Schon seit 2016 wird gependelt. Ein schlechtes Gewissen hat der gebürtige Lauterer nicht. Im Gegenteil: "Ich fühle mich in der aktuellen Konstellation wahnsinnig wohl", sagt er. "Der Waldhof hat in mir eine unglaubliche Begeisterung geweckt. Der Verein, die Fans, die Stadt."

Hört sich gut an, aber hat man nicht ab und an auch mal Angst, morgens beim Joggen eine auf die Mütze zu bekommen? Tiano lacht: "Da ist in den letzten vier Jahren nichts passiert und da wird auch weiterhin nichts passieren." Recht hat er. Umgekehrt geht’s ja auch. Viele FCK-Fans leben in Mannheim, gehen im Trikot einkaufen oder breiten im Mannheimer Herzogenried-Bad ein riesiges Strandtuch der Roten Teufel aus. Alles schon gesehen.

Auch dem FCK hat er einiges zu verdanken. Dort fing alles an. Bereits mit Mitte 20 arbeitete Tiano als Torwart-Trainer im Nachwuchs-Leistungszentrum (NLZ) des vierfachen deutschen Meisters. Viel saugte er dort auf. Dinge, die er bei den Offenbacher Kickers weiter perfektionierte. Am Bieberer Berg stand er dem NLZ als Torwart-Koordinator vor. Eine weitere Episode seiner Laufbahn: Beim SC Hauenstein fungierte Tiano als Torwart-Trainer. Seite an Seite mit Waldhof-Legende Jürgen Kohler, der beim Oberligisten den Cheftrainer-Posten innehatte.

Danach war nur noch Waldhof. Und zwar von Anfang an in Doppelfunktion: Steht er nicht mit den Profis als Trainer auf dem Platz, kümmert sich Tiano als Koordinator im Nachwuchs-Förderzentrum um die "Torwart-Buwe" von morgen.

Den Kampf um die Nummer eins im Drittliga-Tor bekommt er hautnah mit. Drei Keeper wollen – am Ende kann es aber nur einen geben. Markus Scholz, 32, Timo Königsmann, 23, und Neuzugang Jan-Christoph Bartels, 21, sind heiß auf die Pole Position, belauern sich. "Noch ist da längst keine Entscheidung gefallen", sagt Tiano.

Ein Waldhöfer aus Lautern

Aber sind drei vielleicht einfach einer zu viel? "Das sehe ich anders. Wir haben uns ganz bewusst für drei Torhüter entschieden, die alle den Anspruch haben, spielen zu wollen."

Außerdem hat sich einer schnell mal verletzt. In der letzten Saison erwischte es Scholz. 6. Spieltag, Kreuzbandriss, vorzeitiges Saison-Aus. "In solchen Situationen merkt man, wie wichtig es ist, weitere starke Leute in der Hinterhand zu haben."

Wer das Rennen macht, bleibt abzuwarten. Entschieden wird im Team. Zusammen mit Cheftrainer Patrick Glöckner und seinem Assistenten Maximilian Mehring. Beide kennt Tiano erst kurz, doch die Chemie stimmt: "Wir sind ein gutes Team, müssen uns zwar nach wie vor weiter kennenlernen, aber es macht Spaß zusammen."

Noch mehr Spaß macht es, wenn die ersten Siege eingefahren werden. Die Brust breiter und breiter wird. Tiano selbst ist da recht zuversichtlich. Er sagt: "Die neuen Jungs haben die Philosophie schnell aufgesaugt. Wir werden in jedes Spiel gehen, um es zu gewinnen. Was dann am Ende dabei raus kommt, werden wir sehen."

Für einen starken letzten Mann soll er sorgen. Und wie macht man das so als Torwart-Trainer? Fakt ist: Wer Tiano auf sein Aufgabenprofil anspricht, der muss Zeit mitbringen. Denn wenn der mal loslegt, ist er kaum noch zu stoppen. Erzählt und erzählt. Von Video-Analysen. Von fundierten Infos über den kommenden Gegner: Wer schießt die Standards? Wer die Elfmeter? Welcher Stürmer läuft wie an? …

Er selbst bezeichnet sich nicht als klassischen Torwarttrainer, eher als Co-Trainer mit weiterführenden Aufgaben. Perfektioniert werden soll unter seiner Regie am Alsenweg vor allem eins: die Spieleröffnung. Ein mitspielender Keeper, einer, der mit dem Ball am Fuß umgehen kann, das ist es, was man will.

Marc-Andre ter Stegen kann das. Aber der Held vom ruhmreichen FC Barcelona kann noch mehr. Eigentlich alles, sagt Tiano. Der schwärmt regelrecht: "Für mich ist er derzeit der beste Torhüter der Welt. Er ist in allen Bereichen nah dran an der Perfektion."

Trainiert haben beide noch nie zusammen. Was noch nicht ist, kann aber noch werden. Denn an der nötigen Qualifikation wird’s nicht mangeln. Ein Jahr büffeln hat sich gelohnt: Mittlerweile besitzt der Torhüter-Versteher des SV Waldhof die A-Lizenz für Torwart-Trainer der Uefa. Das ist die höchste Auszeichnung überhaupt.

Aber überrascht das wirklich? Eher nicht: Wer morgens um 5.30 Uhr in Waldhof-Klamotten durch Kaiserslautern joggt, dem ist alles zuzutrauen.