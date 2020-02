Mannheim. (dpa) Vor dem brisanten Fußball-Derby haben die beiden Kapitäne von Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslauten zu einem fairen und friedlichen Umgang aufgerufen. "Am Wochenende ist kein Platz für Anfeindungen und Hasstiraden, für Gewalt und Pyrotechnik", heißt es am Dienstag in einer Stellungnahme im Namen von Kevin Conrad und Carlo Sickinger: "Denn Derbys dürfen nicht zu einer Bühne für Krawallmacher werden."

Das Mannheimer Stadion wird mit mehr als 23.000 Zuschauern am Samstag (14.00 Uhr) erstmals seit 1994 ausverkauft sein. Zwischen beiden Clubs herrscht seit vielen Jahren eine große Rivalität. Aufsteiger Mannheim geht als Tabellendritter und mit 42 Zählern in den 26. Spieltag der 3. Liga, Lautern belegt mit zehn Punkten weniger nur Platz