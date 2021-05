Mannheim. (rodi) "Die große Überschrift war für uns in der Trainingswoche ,Verantwortung’ gewesen", begann Patrick Glöckner die Pressekonferenz vor dem wichtigen Spiel des SV Waldhof am Mittwoch um 19 Uhr bei der SpVgg Unterhaching. "Verantwortung für sein eigenes Spiel, Verantwortung für die Gruppe, für den Verein und das Umfeld inklusive der Fans und noch einmal alles investieren in den letzten vier Spielen und zeigen wollen, dass man Ergebnisse erzwingen will", darum geht es für den Coach und seine "Buwe", um die noch fehlenden Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Aktuell trennen den SVW sechs Zähler vom ersten Abstiegsplatz.

Der Fokus gilt nun zunächst der Partie beim Schlusslicht aus Unterhaching. Mit einem Auswärtssieg wären die Mannheimer nicht nur dem Verbleib in der 3. Liga ein großes Stück näher, sondern würden die Münchner Vorstädter gleichzeitig zum ersten Absteiger stempeln. Dass die Hachinger trotz ihres bescheidenen Punktestandes keine Laufkundschaft sind, ist den Waldhöfern bewusst. Da genügt allein schon ein Blick auf das Hinspiel, welches die SpVgg im Carl-Benz-Stadion mit 4:1 gewann.

"Ich habe die letzten Spiele der Hachinger gesehen. Die Ergebnisse haben nicht die Spielweise widergespiegelt", weiß Glöckner also genau, was da auf sein Team zukommt. "Unterhaching ist eine Mannschaft, die sehr guten Fußball spielen kann, wenn man sie spielen lässt und sie die Räume dazu bekommen", gilt es für Glöckners Team demnach vom Anpfiff weg, die Kreise des Gegners einzuengen.

Genau hier lag beim SVW in den Vorwochen allerdings das Problem. Allein in den drei Spielen der letzten Englischen Woche lag der SVW immer spätestens nach 14 Minuten schon mit 0:1 zurück. "Wenn wir wüssten, woran es liegt, würden wir den Finger drauflegen, dann würde es uns auch nicht passieren. Aber wenn man gefühlt mal vier Spiele mit einem Teamkollegen spielt und dann die nächsten vier Spiele gezwungenermaßen mit einem anderen Spieler die Abwehr stellt, dann ist das schon schwierig", verweist Innenverteidiger Jesper Verlaat auf häufige Veränderungen der Abwehrreihe aufgrund von Ausfällen. Ob Dreier-, Vierer- oder Fünferkette, zehn verschiedene Spieler wurden in der laufenden Runde schon auf den verschiedenen Positionen eingesetzt, Kontinuität sieht anders aus. Verlaat spricht von einer "Jetzt-erst-recht-Einstellung" und will zwei Niederlagen mit seiner Mannschaft das Spielglück nun wieder auf die Waldhofseite ziehen.

Personell hat sich die Lage leicht entspannt. Mit Onur Ünlücifci, Marcel Hofrath und Anthony Roczen haben sich drei länger verletzte Akteure nach ihrer Zwangspause wieder in das Mannschaftstraining zurückgemeldet. Ob sie in den letzten Spielen noch eingreifen können, darauf wollte sich Glöckner nicht festlegen.